Зʼявилися подробиці трощі російських танкерів з нафтою у морі

Танкер "Волгонефть" у водоймі. Фото: Vessel Finder

Зʼявилася нова інформація, що танкер "Волгонефть-212" зазнав аварії і розламався на дві частини всього за десять хвилин під час шторму біля берегів Криму. Судно намагалося уникнути небезпеки, але сильний вітер і хвилі призвели до трагічних наслідків.

Про це пише проукраїнський Telegram-канал "Крымский ветер".

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17 листопада танкер вийшов із Ростова-на-Дону, а наступного дня став на якір в Азовському морі для огляду прикордонниками. Після цього екіпаж отримав дозвіл на проходження через Керченську протоку для вивантаження мазуту, але цей план не вдалося реалізувати. З 26 листопада судновласник запросив дозвіл на перехід до порту на річці Дон, але затримки та штормові умови ускладнили ситуацію.

На початку наступного місяця танкер пройшов до південної частини Керченської протоки, де простояв на якорі до 12 грудня. Коли 14 грудня оголосили штормове попередження, судно намагалося знайти захист біля мису Такіль, але через перевантаженість порту стати на якір не вдалося. І вже 15 грудня, зранку, екіпаж почав перевірку герметичності судна, контролював стан усіх приміщень та підготувався до шторму. Проте о 08:40 танкер переломився на дві частини в районі вантажних танків, що стало фатальною подією.

Нагадаємо, перші випадки забруднення мазутом Одеської області вже зафіксували екологи.

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