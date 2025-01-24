Появились подробности крушения российских танкеров с нефтью в море

Танкер "Волгонефть" в водоеме. Фото: Vessel Finder

Появилась новая информация, что танкер "Волгонефть-212" потерпел крушение и разломился на две части всего за десять минут во время шторма у берегов Крыма. Судно пыталось избежать опасности, но сильный ветер и волны привели к трагическим последствиям.

Об этом пишет проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер".

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Что известно об аварии

17 ноября танкер вышел из Ростова-на-Дону, а на следующий день стал на якорь в Азовском море для осмотра пограничниками. После этого экипаж получил разрешение на прохождение через Керченский пролив для выгрузки мазута, но этот план не удалось реализовать. С 26 ноября судовладелец запросил разрешение на переход в порт на реке Дон, но задержки и штормовые условия осложнили ситуацию.

В начале следующего месяца танкер прошел к южной части Керченского пролива, где простоял на якоре до 12 декабря. Когда 14 декабря объявили штормовое предупреждение, судно пыталось найти защиту у мыса Такиль, но из-за перегруженности порта стать на якорь не удалось. И уже 15 декабря, утром экипаж начал проверку герметичности судна, контролировал состояние всех помещений и подготовился к шторму. Однако в 08:40 танкер переломился на две части в районе грузовых танков, что стало роковым событием.

Напомним, первые случаи загрязнения мазутом Одесской области уже зафиксировали экологи.

Также мы писали о том, что будет с экосистемой Черного моря после выброса мазута.