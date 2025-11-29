Погода в Одесі на 30 листопада — які зміни очікувати

Жінка з дитиною гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 30 листопада, в Одесі очікується похмура погода без істотних опадів. Температура триматиметься в межах від +8 до +10 °C, а вітер робитиме повітря прохолоднішим, ніж здається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі в неділю

У ніч на неділю температура опуститься до +8 °C, але через морський вітер відчуватиметься як +6 °C. Опадів не прогнозують, небо буде суцільно затягнуте хмарами.

Вранці ситуація майже не зміниться: ті ж +8 °C, вологість висока, вітер до 7 м/с.

Удень в Одесі стане трохи тепліше — до +10 °C, за відчуттями близько +9 °C. Сонце не проб’ється крізь щільну хмарність, але погода лишатиметься стабільною та без дощу. Вітер ослабне до 6 м/с.

Ввечері температура збережеться в межах +10 °C і відчуватиметься майже так само.

Сонце в Одесі зійде о 07:19 і зайде о 16:12. Світловий день триватиме менш як дев'ять годин.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області у неділю

Хмарно.

Невеликий дощ, місцями помірний.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі +5...0 °С, вдень 8...+13 °С.

На автошляхах області місцями видимість під час дощу 1-2 км.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, 30 листопада, погоду більшості регіонів України визначатиме західна периферія малорухомого антициклону з центром у районі Казахстану. Також ми підготували розклад магнітних бур на грудень 2025 року.