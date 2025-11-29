Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Погода готовит сюрприз — каким будет воскресенье в Одессе

Погода готовит сюрприз — каким будет воскресенье в Одессе

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 16:19
Погода в Одессе на 30 ноября - какие изменения ожидать
Женщина с ребенком гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 30 ноября, в Одессе ожидается пасмурная погода без существенных осадков. Температура будет держаться в пределах от +8 до +10 °C, а ветер будет делать воздух более прохладным, чем кажется.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе в воскресенье

В ночь на воскресенье температура опустится до +8 °C, но из-за морского ветра будет ощущаться как +6 °C. Осадков не прогнозируют, небо будет сплошь затянуто облаками.

Утром ситуация почти не изменится: те же +8 °C, влажность высокая, ветер до 7 м/с.

Днем в Одессе станет немного теплее — до +10 °C, по ощущениям около +9 °C. Солнце не пробьется сквозь плотную облачность, но погода будет оставаться стабильной и без дождя. Ветер ослабнет до 6 м/с.

Вечером температура сохранится в пределах +10 °C и будет ощущаться почти так же.

Солнце в Одессе взойдет в 07:19 и зайдет в 16:12. Световой день продлится менее девяти часов.

— якою буде неділя в Одесі - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области в воскресенье

  • Облачно, облачно.
  • Небольшой дождь, местами умеренный.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +5...0 °С, днем 8...+13 °С.
  • На автодорогах области местами видимость во время дождя 1-2 км.
— якою буде неділя в Одесі - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, 30 ноября, погоду большинства регионов Украины будет определять западная периферия малоподвижного антициклона с центром в районе Казахстана. Также мы подготовили расписание магнитных бурь на декабрь 2025 года.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации