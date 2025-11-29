Погода в Одессе на 30 ноября - какие изменения ожидать

Женщина с ребенком гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 30 ноября, в Одессе ожидается пасмурная погода без существенных осадков. Температура будет держаться в пределах от +8 до +10 °C, а ветер будет делать воздух более прохладным, чем кажется.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе в воскресенье

В ночь на воскресенье температура опустится до +8 °C, но из-за морского ветра будет ощущаться как +6 °C. Осадков не прогнозируют, небо будет сплошь затянуто облаками.

Утром ситуация почти не изменится: те же +8 °C, влажность высокая, ветер до 7 м/с.

Днем в Одессе станет немного теплее — до +10 °C, по ощущениям около +9 °C. Солнце не пробьется сквозь плотную облачность, но погода будет оставаться стабильной и без дождя. Ветер ослабнет до 6 м/с.

Вечером температура сохранится в пределах +10 °C и будет ощущаться почти так же.

Солнце в Одессе взойдет в 07:19 и зайдет в 16:12. Световой день продлится менее девяти часов.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области в воскресенье

Облачно, облачно.

Небольшой дождь, местами умеренный.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью +5...0 °С, днем 8...+13 °С.

На автодорогах области местами видимость во время дождя 1-2 км.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, 30 ноября, погоду большинства регионов Украины будет определять западная периферия малоподвижного антициклона с центром в районе Казахстана.