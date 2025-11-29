Погода в Одессе на 30 ноября - какие изменения ожидать

Погода готовит сюрприз — каким будет воскресенье в Одессе
В воскресенье, 30 ноября, в Одессе ожидается пасмурная погода без существенных осадков. Температура будет держаться в пределах от +8 до +10 °C, а ветер будет делать воздух более прохладным, чем кажется.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе в воскресенье
В ночь на воскресенье температура опустится до +8 °C, но из-за морского ветра будет ощущаться как +6 °C. Осадков не прогнозируют, небо будет сплошь затянуто облаками.
Утром ситуация почти не изменится: те же +8 °C, влажность высокая, ветер до 7 м/с.
Днем в Одессе станет немного теплее — до +10 °C, по ощущениям около +9 °C. Солнце не пробьется сквозь плотную облачность, но погода будет оставаться стабильной и без дождя. Ветер ослабнет до 6 м/с.
Вечером температура сохранится в пределах +10 °C и будет ощущаться почти так же.
Солнце в Одессе взойдет в 07:19 и зайдет в 16:12. Световой день продлится менее девяти часов.
Погода в Одесской области в воскресенье
- Облачно, облачно.
- Небольшой дождь, местами умеренный.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +5...0 °С, днем 8...+13 °С.
- На автодорогах области местами видимость во время дождя 1-2 км.
Напомним, 30 ноября, погоду большинства регионов Украины будет определять западная периферия малоподвижного антициклона с центром в районе Казахстана. Также мы подготовили расписание магнитных бурь на декабрь 2025 года.
Читайте Новини.LIVE!