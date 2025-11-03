Відео
Погода готує сюрприз — що очікує одеситів сьогодні

Погода готує сюрприз — що очікує одеситів сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 05:30
Оновлено: 00:15
Штормове попередження в Одесі на 3 листопада: сильний туман і вітер
Туман на вулицях Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 3 листопада, в Одесі оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозують густий туман та сильний вітер. Мешканцям та гостям міста рекомендують бути обережними під час перебування на вулиці. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.



Погода в Одесі

В Одесі сьогодні очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Однак зранку очікується туман, видимість 200-500 метрів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі впаде до +10…+12°C, удень підніметься до +15…+17°C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. В області також очікується сильний туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Вночі температура становитиме +7…+12 °C, вдень підніметься до +15…+20 °C. На автошляхах туман, видимість 200-500 метрів. 

Прогноз погоди на Одещині
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Нагадаємо, ми повідомляли про те, яка погода очікує харків'ян сьогодні. Також ми писали, які сюрпризи підготує погода для Києва.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
