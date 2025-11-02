Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Штормове попередження — що очікувати одеситам від погоди завтра

Штормове попередження — що очікувати одеситам від погоди завтра

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 16:46
Оновлено: 16:36
Штормове попередження в Одесі: сильний туман і вітер у понеділок
Авітвки на туманній дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 3 листопада, в Одесі оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозують сильний туман. Також очікується вітер. Одеситам та гостям міста треба бути уважними перебуваючи на вулиці.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

Вночі в Одесі очікується близько +11 °C, відчуватиметься як +10 °C. Вітер — до 6 м/с. Без опадів.

Вранці температура підніметься до +12 °C, і відчуватиметься на градус менше. Вітер буде до 6 м/с. 

Удень температура підніметься до +15 °C. Вітер залишиться таким же.

Увечері термометри покажуть +14 °C, відчуватиметься температура так само. Вітер зменшиться до 5 м/с.

Прогноз погоди в Одесі та області
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Сонце зійде о 06:41, а зайде о 16:39 — світловий день триватиме 9 годин 57 хвилин.

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вночі та вранці туман.
  • Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +7...+12 °С, вдень +15...+20 °С.

Нагадаємо, ми писали про те, якою завтра буде погода у Харкові. Також ми повідомляли, якою була погода в Україні сьогодні.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси туман Шторм-Одеса
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації