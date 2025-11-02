Штормове попередження в Одесі: сильний туман і вітер у понеділок

Авітвки на туманній дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 3 листопада, в Одесі оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозують сильний туман. Також очікується вітер. Одеситам та гостям міста треба бути уважними перебуваючи на вулиці.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Вночі в Одесі очікується близько +11 °C, відчуватиметься як +10 °C. Вітер — до 6 м/с. Без опадів.

Вранці температура підніметься до +12 °C, і відчуватиметься на градус менше. Вітер буде до 6 м/с.

Удень температура підніметься до +15 °C. Вітер залишиться таким же.

Увечері термометри покажуть +14 °C, відчуватиметься температура так само. Вітер зменшиться до 5 м/с.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Сонце зійде о 06:41, а зайде о 16:39 — світловий день триватиме 9 годин 57 хвилин.

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вночі та вранці туман.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі +7...+12 °С, вдень +15...+20 °С.

