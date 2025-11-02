Штормове попередження в Одесі: сильний туман і вітер у понеділок

Штормове попередження — що очікувати одеситам від погоди завтра
У понеділок, 3 листопада, в Одесі оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозують сильний туман. Також очікується вітер. Одеситам та гостям міста треба бути уважними перебуваючи на вулиці.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Вночі в Одесі очікується близько +11 °C, відчуватиметься як +10 °C. Вітер — до 6 м/с. Без опадів.
Вранці температура підніметься до +12 °C, і відчуватиметься на градус менше. Вітер буде до 6 м/с.
Удень температура підніметься до +15 °C. Вітер залишиться таким же.
Увечері термометри покажуть +14 °C, відчуватиметься температура так само. Вітер зменшиться до 5 м/с.
Сонце зійде о 06:41, а зайде о 16:39 — світловий день триватиме 9 годин 57 хвилин.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вночі та вранці туман.
- Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +7...+12 °С, вдень +15...+20 °С.
