Головна Одеса Тепло та вітряно — прогноз погоди в Одесі на сьогодні

Тепло та вітряно — прогноз погоди в Одесі на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 05:30
Оновлено: 17:59
Погода в Одесі 2 листопада: тепла та вітряна, без опадів
Люди відпочивають у парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 2 листопада, в Одесі буде тепла, вітряна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Жителі та гості міста ще мають час насолодитися теплими осінніми днями. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі впаде до +6…+8°C, удень підніметься до +15…+17°C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Вночі температура становитиме +4…+9 °C, місцями до +1 °C, вдень підніметься до +15…+20 °C. На автошляхах туман, видимість 200-500 метрів. 

Прогноз погоди в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Укргідрометцентрі попередили про небезпечну погоду. Також ми писали про те, якою буде погода в Києві сьогодні.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
