Погода в Одесі 2 листопада: тепла та вітряна, без опадів

У неділю, 2 листопада, в Одесі буде тепла, вітряна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Жителі та гості міста ще мають час насолодитися теплими осінніми днями.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі впаде до +6…+8°C, удень підніметься до +15…+17°C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Вночі температура становитиме +4…+9 °C, місцями до +1 °C, вдень підніметься до +15…+20 °C. На автошляхах туман, видимість 200-500 метрів.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

