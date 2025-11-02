Погода в Одессе 2 ноября: теплая и ветреная, без осадков

Люди отдыхают в парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 2 ноября, в Одессе будет теплая, ветреная погода. Осадков синоптики не прогнозируют. Жители и гости города еще имеют время насладиться теплыми осенними днями.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +6...+8°C, днем поднимется до +15...+17°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Ночью температура составит +4...+9 °C, местами до +1 °C, днем поднимется до +15...+20 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

