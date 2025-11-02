Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Штормовое предупреждение — что ожидать одесситам от погоды завтра

Штормовое предупреждение — что ожидать одесситам от погоды завтра

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 16:46
обновлено: 16:36
Штормовое предупреждение в Одессе: сильный туман и ветер в понедельник
Авитовки на туманной дороге. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 3 ноября, в Одессе объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильный туман. Также ожидается ветер. Одесситам и гостям города надо быть внимательными находясь на улице.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Ночью в Одессе ожидается около +11 °C, будет ощущаться как +10 °C. Ветер — до 6 м/с. Без осадков.

Утром температура поднимется до +12 °C, и будет ощущаться на градус меньше. Ветер будет до 6 м/с.

Днем температура поднимется до +15 °C. Ветер останется таким же.

Вечером термометры покажут +14 °C, будет ощущаться температура так же. Ветер уменьшится до 5 м/с.

Прогноз погоди в Одесі та області
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Солнце взойдет в 06:41, а зайдет в 16:39 — световой день продлится 9 часов 57 минут.

Погода в Одесской области

  • Переменная облачность.
  • Без осадков.
  • Ночью и утром туман.
  • Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +7...+12 °С, днем +15...+20 °С.

Напомним, мы писали о том, какой завтра будет погода в Харькове. Также мы сообщали, какой была погода в Украине сегодня.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы туман Шторм-Одесса
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации