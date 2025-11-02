Штормовое предупреждение в Одессе: сильный туман и ветер в понедельник

Штормовое предупреждение — что ожидать одесситам от погоды завтра
В понедельник, 3 ноября, в Одессе объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильный туман. Также ожидается ветер. Одесситам и гостям города надо быть внимательными находясь на улице.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Ночью в Одессе ожидается около +11 °C, будет ощущаться как +10 °C. Ветер — до 6 м/с. Без осадков.
Утром температура поднимется до +12 °C, и будет ощущаться на градус меньше. Ветер будет до 6 м/с.
Днем температура поднимется до +15 °C. Ветер останется таким же.
Вечером термометры покажут +14 °C, будет ощущаться температура так же. Ветер уменьшится до 5 м/с.
Солнце взойдет в 06:41, а зайдет в 16:39 — световой день продлится 9 часов 57 минут.
Погода в Одесской области
- Переменная облачность.
- Без осадков.
- Ночью и утром туман.
- Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +7...+12 °С, днем +15...+20 °С.
