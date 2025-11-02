Штормовое предупреждение в Одессе: сильный туман и ветер в понедельник

Авитовки на туманной дороге. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 3 ноября, в Одессе объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильный туман. Также ожидается ветер. Одесситам и гостям города надо быть внимательными находясь на улице.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Ночью в Одессе ожидается около +11 °C, будет ощущаться как +10 °C. Ветер — до 6 м/с. Без осадков.

Утром температура поднимется до +12 °C, и будет ощущаться на градус меньше. Ветер будет до 6 м/с.

Днем температура поднимется до +15 °C. Ветер останется таким же.

Вечером термометры покажут +14 °C, будет ощущаться температура так же. Ветер уменьшится до 5 м/с.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Солнце взойдет в 06:41, а зайдет в 16:39 — световой день продлится 9 часов 57 минут.

Погода в Одесской области

Переменная облачность.

Без осадков.

Ночью и утром туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью +7...+12 °С, днем +15...+20 °С.

