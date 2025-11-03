Штормовое предупреждение в Одессе на 3 ноября: сильный туман и ветер

Туман на улицах Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 3 ноября, в Одессе объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют густой туман и сильный ветер. Жителям и гостям города рекомендуют быть осторожными во время пребывания на улице.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Однако утром ожидается туман, видимость 200-500 метров. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +10...+12°C, днем поднимется до +15...+17°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет переменная облачность. Без существенных осадков. В области также ожидается сильный туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью температура составит +7...+12 °C, днем поднимется до +15...+20 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

