Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Погода готовит сюрприз — что ожидает одесситов сегодня

Погода готовит сюрприз — что ожидает одесситов сегодня

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 05:30
обновлено: 00:15
Штормовое предупреждение в Одессе на 3 ноября: сильный туман и ветер
Туман на улицах Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 3 ноября, в Одессе объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют густой туман и сильный ветер. Жителям и гостям города рекомендуют быть осторожными во время пребывания на улице.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

В Одессе сегодня ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Однако утром ожидается туман, видимость 200-500 метров. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +10...+12°C, днем поднимется до +15...+17°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет переменная облачность. Без существенных осадков. В области также ожидается сильный туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью температура составит +7...+12 °C, днем поднимется до +15...+20 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.

Прогноз погоди на Одещині
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Напомним, мы сообщали о том, какая погода ожидает харьковчан сегодня. Также мы писали, какие сюрпризы подготовит погода Киеву.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы туман Шторм-Одесса
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации