Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Погода не порадує — одеситам завтра варто вдягатися тепліше

Погода не порадує — одеситам завтра варто вдягатися тепліше

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 16:45
Погода в Одесі: похмуро, опади та холодний вітер
Жінка під парасолею йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі 5 січня мине під щільною хмарністю та з невеликими опадами. Температура триматиметься близько нуля, а вітер посилюватиме відчуття холоду.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі на понеділок 5 січня

Уночі в Одесі очікується близько +1 °C, але через вітер до 6 м/с температура відчуватиметься як -2 °C. Опадів не прогнозують, повітря буде вологим.

Вранці істотно тепліше не стане. Температура залишиться на рівні +1 °C, можливі незначні опади. Вітер дещо ослабне, проте відчуття прохолоди збережеться.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +2 °C. Синоптики прогнозують невеликі опади та похмуру погоду. Через вологість і вітер температура відчуватиметься ближче до нуля.

Увечері в місті знову можливі опади. Температура залишиться в межах +2 °C, а пориви вітру досягатимуть 7 м/с, через що відчуватиметься холодніше.

Світловий день триватиме 8 годин 44 хвилини. Схід сонця — о 07:40, захід — о 16:24. 

None - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області на понеділок 5 січня

  • Хмарно.
  • Місцями опади.
  • Вночі місцями слабкий туман.
  • Місцями ожеледь, ожеледиця.
  • Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +2...-3 °С, на півночі до -6°С, вдень +1...+6 °С.
  • На автошляхах області вночі місцями слабкий туман, видимість під час явищ 500-1000 м.
None - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, Укргідрометцентр попередив про рекордно холодний січень в Україні. Також ми писали, що у Карпатах сніголавинна небезпека.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди температура повітря
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації