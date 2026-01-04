Погода в Одесі: похмуро, опади та холодний вітер

Жінка під парасолею йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі 5 січня мине під щільною хмарністю та з невеликими опадами. Температура триматиметься близько нуля, а вітер посилюватиме відчуття холоду.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі на понеділок 5 січня

Уночі в Одесі очікується близько +1 °C, але через вітер до 6 м/с температура відчуватиметься як -2 °C. Опадів не прогнозують, повітря буде вологим.

Вранці істотно тепліше не стане. Температура залишиться на рівні +1 °C, можливі незначні опади. Вітер дещо ослабне, проте відчуття прохолоди збережеться.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +2 °C. Синоптики прогнозують невеликі опади та похмуру погоду. Через вологість і вітер температура відчуватиметься ближче до нуля.

Увечері в місті знову можливі опади. Температура залишиться в межах +2 °C, а пориви вітру досягатимуть 7 м/с, через що відчуватиметься холодніше.

Світловий день триватиме 8 годин 44 хвилини. Схід сонця — о 07:40, захід — о 16:24.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області на понеділок 5 січня

Хмарно.

Місцями опади.

Вночі місцями слабкий туман.

Місцями ожеледь, ожеледиця.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі +2...-3 °С, на півночі до -6°С, вдень +1...+6 °С.

На автошляхах області вночі місцями слабкий туман, видимість під час явищ 500-1000 м.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, Укргідрометцентр попередив про рекордно холодний січень в Україні. Також ми писали, що у Карпатах сніголавинна небезпека.