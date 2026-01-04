Погода в Одессе: пасмурно, осадки и холодный ветер

Женщина под зонтом идет по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе 5 января пройдет под плотной облачностью и с небольшими осадками. Температура будет держаться около нуля, а ветер будет усиливать ощущение холода.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе на понедельник 5 января

Ночью в Одессе ожидается около +1 °C, но из-за ветра до 6 м/с температура будет ощущаться как -2 °C. Осадков не прогнозируют, воздух будет влажным.

Утром существенно теплее не станет. Температура останется на уровне +1 °C, возможны незначительные осадки. Ветер несколько ослабнет, однако ощущение прохлады сохранится.

Днем столбики термометров поднимутся до +2 °C. Синоптики прогнозируют небольшие осадки и пасмурную погоду. Из-за влажности и ветра температура будет ощущаться ближе к нулю.

Вечером в городе снова возможны осадки. Температура останется в пределах +2 °C, а порывы ветра будут достигать 7 м/с, из-за чего будет ощущаться холоднее.

Световой день продлится 8 часов 44 минуты. Восход солнца — в 07:40, заход - в 16:24.

Погода в Одесской области на понедельник 5 января на понедельник

Облачно, облачно.

Местами осадки местами.

Ночью местами слабый туман.

Местами гололед, гололедица.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью +2...-3 °С, на севере до -6 °С, днем +1...+6 °С.

На автодорогах области ночью местами слабый туман, видимость во время явлений 500-1000 м.

