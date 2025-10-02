Погода в Одесі 2 жовтня: без опадів, до +14 °C, море помірно тепле

Дівчата з парасолькою гуляють у Міському саду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 2 жовтня, в Одесі опадів не очікується. Температура повітря підніметься до +14 °C. В області сьогодні також дощу не очікується. Попри це море біля обласного центру все ще буде помірно темплим.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний, 9-14 м/с. Вночі температура повітря впаде до +6…+8 °C, вдень підніметься до +12…+14 °C.

Погода в Одеській області

В Одеській області також прогнозують мінливу хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Повітря прогріється до +9…+14 °C, вночі впаде до +3…+8 °C. Видимість на автошляхах буде доброю.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Температура морської води на узбережжі Одеси

Попри прохолодну погоду море й досі відносно тепле. Сьогодні воно триматиметься на рівні +16…+17 °C. Бажаючі можуть ще пірнути у воду.

