Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Погода в Одессе — можно ли купаться в море сегодня

Погода в Одессе — можно ли купаться в море сегодня

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 05:46
Погода в Одессе 2 октября: без осадков, до +14 °C, море умеренно теплое
Девушки с зонтиком гуляют в Городском саду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 2 октября, в Одессе осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется до +14 °C. В области сегодня также дождя не ожидается. Несмотря на это море возле областного центра все еще будет умеренно темным.

Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, 9-14 м/с. Ночью температура воздуха упадет до +6...+8 °C, днем поднимется до +12...+14 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также прогнозируют переменную облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Воздух прогреется до +9...+14 °C, ночью упадет до +3...+8 °C. Видимость на автодорогах будет хорошей.

Прогноз погоди
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Температура морской воды на побережье Одессы

Несмотря на прохладную погоду море до сих пор относительно теплое. Сегодня оно будет держаться на уровне +16...+17 °C. Желающие могут еще нырнуть в воду.

Напомним, синоптикиня Диденко назвала области, где сохранится непогода. Также мы писали, когда в октябре будут магнитные бури.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации