Погода в Одессе 2 октября: без осадков, до +14 °C, море умеренно теплое

Девушки с зонтиком гуляют в Городском саду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 2 октября, в Одессе осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется до +14 °C. В области сегодня также дождя не ожидается. Несмотря на это море возле областного центра все еще будет умеренно темным.

Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, 9-14 м/с. Ночью температура воздуха упадет до +6...+8 °C, днем поднимется до +12...+14 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также прогнозируют переменную облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Воздух прогреется до +9...+14 °C, ночью упадет до +3...+8 °C. Видимость на автодорогах будет хорошей.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Температура морской воды на побережье Одессы

Несмотря на прохладную погоду море до сих пор относительно теплое. Сегодня оно будет держаться на уровне +16...+17 °C. Желающие могут еще нырнуть в воду.

Напомним, синоптикиня Диденко назвала области, где сохранится непогода. Также мы писали, когда в октябре будут магнитные бури.