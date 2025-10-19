Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Погода в Одесі — чи варто вийти на прогулянку без куртки завтра

Погода в Одесі — чи варто вийти на прогулянку без куртки завтра

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 16:41
Оновлено: 16:33
Погода в Одесі 20 жовтня — сонячно й без дощу
Погода в Одесі на завтра, 20 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 20 жовтня, в Одесі пануватиме прохолодна, але сонячна погода. Дощів не прогнозують, небо буде переважно ясним, а вітер — помірним. Температура вдень сягне +10 °C, тож це гарна нагода провести день на свіжому повітрі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

За прогнозом синоптиків, ніч проти неділі буде прохолодною — близько +6 °C, відчуватиметься як +4 °C. Вітер північно-західний, швидкістю до 8 м/с, але опадів не очікується.

Вранці температура залишиться на рівні +6 °C, небо — ясне, а повітря сухе. Вологість помірна, тому на вулиці буде свіжо, але комфортно.

Удень повітря прогріється до +10 °C, відчуватиметься як +9 °C. Вітер залишатиметься стабільним — близько 8 м/с. Погода буде ідеальною для прогулянок біля моря чи у парках.

Увечері стане трохи прохолодніше — близько +9 °C, проте температура залишатиметься комфортною. Опадів не очікується, видимість добра, тож можна планувати вечірні прогулянки містом.

Погода в Одесі — чи варто вийти на прогулянку без куртки завтра - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Сонце зійде о 07:21, а захід — о 18:01. День триватиме понад десять годин.

Погода в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +2...+7 °С, вдень +8...+13 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Погода в Одесі — чи варто вийти на прогулянку без куртки завтра - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Буковелі випав перший сніг, а також коли в Україну прийде потепління.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації