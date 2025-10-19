Погода в Одесі 20 жовтня — сонячно й без дощу

Погода в Одесі — чи варто вийти на прогулянку без куртки завтра
Завтра, 20 жовтня, в Одесі пануватиме прохолодна, але сонячна погода. Дощів не прогнозують, небо буде переважно ясним, а вітер — помірним. Температура вдень сягне +10 °C, тож це гарна нагода провести день на свіжому повітрі.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
За прогнозом синоптиків, ніч проти неділі буде прохолодною — близько +6 °C, відчуватиметься як +4 °C. Вітер північно-західний, швидкістю до 8 м/с, але опадів не очікується.
Вранці температура залишиться на рівні +6 °C, небо — ясне, а повітря сухе. Вологість помірна, тому на вулиці буде свіжо, але комфортно.
Удень повітря прогріється до +10 °C, відчуватиметься як +9 °C. Вітер залишатиметься стабільним — близько 8 м/с. Погода буде ідеальною для прогулянок біля моря чи у парках.
Увечері стане трохи прохолодніше — близько +9 °C, проте температура залишатиметься комфортною. Опадів не очікується, видимість добра, тож можна планувати вечірні прогулянки містом.
Сонце зійде о 07:21, а захід — о 18:01. День триватиме понад десять годин.
Погода в Одеській області
- Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +2...+7 °С, вдень +8...+13 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
