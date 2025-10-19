Погода в Одессе 20 октября — солнечно и без дождя

Погода в Одессе на завтра, 20 октября. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 20 октября, в Одессе будет царить прохладная, но солнечная погода. Дождей не прогнозируют, небо будет преимущественно ясным, а ветер — умеренным. Температура днем достигнет +10 °C, поэтому это хорошая возможность провести день на свежем воздухе.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

По прогнозу синоптиков, ночь на воскресенье будет прохладной — около +6 °C, будет ощущаться как +4 °C. Ветер северо-западный, скоростью до 8 м/с, но осадков не ожидается.

Утром температура останется на уровне +6 °C, небо — ясное, а воздух сухой. Влажность умеренная, поэтому на улице будет свежо, но комфортно.

Днем воздух прогреется до +10 °C, будет ощущаться как +9 °C. Ветер будет оставаться стабильным — около 8 м/с. Погода будет идеальной для прогулок у моря или в парках.

Вечером станет немного прохладнее — около +9 °C, однако температура будет оставаться комфортной. Осадков не ожидается, видимость хорошая, поэтому можно планировать вечерние прогулки по городу.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Солнце взойдет в 07:21, а закат — в 18:01. День продлится более десяти часов.

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +2...+7 °С, днем +8...+13 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, мы сообщали, что в Буковеле выпал первый снег, а также когда в Украину придет потепление.