Главная Одесса В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Одессе сегодня

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Одессе сегодня

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 05:41
обновлено: 22:54
Погода в Одессе 19 октября: дождь, ветер и похолодание: ветер и похолодание
Погода в Одессе 19 октября. Фото: Новини.LIVE

Одессу сегодня накроет порывистый ветер и дождь, а температура заметно снизится. Синоптики прогнозируют, что самые сильные порывы ожидаются утром и днем. Водителям советуют быть внимательными — на дорогах возможна дымка и ухудшение видимости.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

По прогнозу синоптиков до вечера 19-го октября в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается умеренный дождь, но днем — без существенных осадков.

Ветер изменит направление с юго-западного на северо-западный, усилится до 15-17 метров в секунду. Температура ночью составит +6...+8 °С, днем — +10...+12 °С.

Погода в Одесской области

В области также прогнозируют пасмурную погоду с дождем ночью, на севере возможны небольшие осадки днем. Температура будет колебаться +3...+8 °С ночью и +9...+14 °С днем.

На автодорогах возможна дымка и видимость всего 1-2 км, поэтому водителей призывают быть внимательными, особенно во время утренних поездок.

Напомним, на сегодня в Одессе объявили штормовое предупреждение, порывы ветра будут до 17 м/с. Также мы писали, что в Одессе заготавливают дрова накануне сложной зимы.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
