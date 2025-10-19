Відео
Головна Одеса В Гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Одесі сьогодні

В Гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Одесі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 05:41
Оновлено: 22:54
Погода в Одесі 19 жовтня: дощ, вітер і похолодання
Погода в Одесі 19 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Одесу сьогодні накриє поривчастий вітер і дощ, а температура помітно знизиться. Синоптики прогнозують, що найсильніші пориви очікуються вранці та вдень. Водіям радять бути уважними — на дорогах можливий серпанок і погіршення видимості.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

За прогнозом синоптиків до вечора 19 жовтня в Одесі буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується помірний дощ, але вдень — без істотних опадів.

Вітер змінить напрямок із південно-західного на північно-західний, посилиться до 15–17 метрів за секунду. Температура вночі становитиме +6...+8 °С, вдень — +10...+12 °С.

Погода в Одеській області

В області також прогнозують похмуру погоду з дощем уночі, на півночі можливі невеликі опади вдень. Температура коливатиметься +3...+8 °С уночі та +9...+14 °С удень.

На автошляхах можливий серпанок і видимість лише 1-2 км, тож водіїв закликають бути уважними, особливо під час ранкових поїздок.

Нагадаємо, на сьогодні в Одесі оголосили штормове попередження, пориви вітру будуть до 17 м/с. Також ми писали, що в Одесі заготовляють дрова напередодні складної зими.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
