Погода в Одесі 3 серпня — спека до +36°C і без опадів

Жінка хустинкою витирає чоло. Фото ілюстративне: freepik

Завтра, 3 серпня, Одеса знову розжариться до +36 °C. У місті жодної хмарки, сухе повітря й відсутність дощу. Найспекотніше буде вдень і ввечері, коли навіть вітер не рятуватиме.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на 3 серпня

Температура вдень і ввечері сягатиме +33 °C, але через сухе повітря і слабкий вітер вона відчуватиметься як +36 °C.

Ранок і ніч — найлегші періоди дня. Тоді термометри показуватимуть +23 °C, а вітер з моря трохи охолоджуватиме повітря. Проте вже з 10:00 спека почне набирати обертів. Найжаркіше буде між 14:00 і 18:00.

Протягом усього дня буде ясно, без опадів. Вітер слабкий — 3–6 м/с, вологість повітря низька, тож спека буде особливо відчутною. Сонце зійде о 05:40, а сховається за горизонт лише о 20:25.

Погода в Одесі. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одеській області на 3 серпня

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі +17...+22 °С вдень +29...+34 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот meteoprog

Прогноз пожежної небезпеки на 3 серпня

На Одещині погодні умови сприятимуть переважно підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Допис синоптиків. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, через суховії та брак вологи на Одещині частина сільськогосподарських культур зів’яла, а на окремих полях їх узагалі довелося знищити. Також ми писали, про те, що в Україні починається справжня спека.