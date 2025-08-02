Погода в Одесі 3 серпня — спека до +36°C і без опадів

Погода в Одесі на неділю — коли буде найспекотніше
Завтра, 3 серпня, Одеса знову розжариться до +36 °C. У місті жодної хмарки, сухе повітря й відсутність дощу. Найспекотніше буде вдень і ввечері, коли навіть вітер не рятуватиме.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі на 3 серпня
Температура вдень і ввечері сягатиме +33 °C, але через сухе повітря і слабкий вітер вона відчуватиметься як +36 °C.
Ранок і ніч — найлегші періоди дня. Тоді термометри показуватимуть +23 °C, а вітер з моря трохи охолоджуватиме повітря. Проте вже з 10:00 спека почне набирати обертів. Найжаркіше буде між 14:00 і 18:00.
Протягом усього дня буде ясно, без опадів. Вітер слабкий — 3–6 м/с, вологість повітря низька, тож спека буде особливо відчутною. Сонце зійде о 05:40, а сховається за горизонт лише о 20:25.
Погода в Одеській області на 3 серпня
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +17...+22 °С вдень +29...+34 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз пожежної небезпеки на 3 серпня
На Одещині погодні умови сприятимуть переважно підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання (відкритого вогню).
Нагадаємо, через суховії та брак вологи на Одещині частина сільськогосподарських культур зів’яла, а на окремих полях їх узагалі довелося знищити. Також ми писали, про те, що в Україні починається справжня спека.
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