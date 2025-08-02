Погода в Одессе 3 августа - жара до +36°C и без осадков

Женщина платком вытирает лоб. Фото иллюстративное: freepik

Завтра, 3 августа, Одесса снова раскалится до +36 °C. В городе — ни одного облачка, сухой воздух и отсутствие дождя. Жарче всего будет днем и вечером, когда даже ветер не будет спасать.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе на 3 августа

Температура днем и вечером будет достигать +33 °C, но из-за сухого воздуха и слабого ветра она будет ощущаться как +36 °C.

Утро и ночь — самые легкие периоды дня. Тогда термометры будут показывать +23 °C, а ветер с моря будет немного охлаждать воздух. Однако уже с 10:00 жара начнет набирать обороты. Жарче всего будет между 14:00 и 18:00.

В течение всего дня будет ясно, без осадков. Ветер слабый — 3-6 м/с, влажность воздуха низкая, поэтому жара будет особенно ощутимой. Солнце взойдет в 05:40, а спрячется за горизонт только в 20:25.

Погода в Одессе. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одесской области на 3 августа

Переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью +17...+22 °С, днем +29...+34 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteoprog

Прогноз пожарной опасности на 3 августа

В Одесской области погодные условия будут способствовать преимущественно повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Сообщение синоптиков. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, из-за суховеев и недостатка влаги в Одесской области часть сельскохозяйственных культур увяла, а на отдельных полях их вообще пришлось уничтожить. Также мы писали, о том, что в Украине начинается настоящая жара.