Температура морської води в Одесі сьогодні — чи варто купатися

Люди на пляжі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у неділю, 13 липня, в Одесі встановиться спекотна, але комфортна для відпочинку погода. Море прогріється до +23 °C — ідеальні умови для купання. Опадів не очікується, а от вітру й сонця буде вдосталь.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі очікується мінлива хмарність, без дощу. Вітер — північний, до 12 м/с. Повітря прогріється до +29…+31°C, а вночі температура буде на рівні +18…+20°C.

Температура морської води складе +22…+23°C — чудовий привід вирушити на пляж.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteo.ua

Погода в Одеській області

По всій Одеській області буде сухо й спекотно: вдень до +33°C, вночі — +15...+20 °C. Вітер північний, 7-12 м/с. На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteo.ua

Пожежна небезпека на Одещині

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про надзвичайну (V класу) пожежну небезпеку, яка триматиметься до 15 липня. Тож у лісі чи на пікніку варто бути вкрай обережними.

Нагадаємо, у Харкові завтра пектиме до +35 °С, а на південному сході України очікується аномальна спека до +38 °C. Також в Укргідрометцентрі проінформували про зміни погоди у Києві.