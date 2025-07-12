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Головна Одеса Сонце палитиме щосили — синоптики попереджають про спеку в Одесі

Сонце палитиме щосили — синоптики попереджають про спеку в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 16:41
Погода в Одесі 13 липня — спека до +36°C
Дівчата охолоджуються під туманоутворювачем. Фото: Новини.LIVE

Завтра, у неділю, 13 липня, Одеса опиниться в центрі спеки. Жодної хмарини, а сонце світитиме з самого ранку і до заходу. Температура вдень сягне +33 °C, але через сухе повітря й слабкий вітер відчуватиметься як +36 °C. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Ніч почнеться з комфортних +21 °C, вранці температура залишиться на такому ж рівні, а вологість — трохи підвищиться, до 49%.

До обіду місто почне прогріватися — стовпчик термометра підніметься до +33 °C. Через сухе повітря та слабкий вітер, спека здаватиметься ще дошкульнішою — до +36 °C. Увечері температура майже не знизиться — залишиться на рівні +33 °C.

Протягом доби жодного натяку на опади, небо буде ясним від світанку до заходу. Вітер помірний, 3–6 м/с, переважно з півночі. Атмосферний тиск стабільний — близько 757 мм рт. ст.

Сонце зійде о 05:17, а зайде о 20:48. Тривалість світлового дня — понад 15 годин.

Сонце палитиме щосили — синоптики попереджають про спеку в Одесі - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +15...+20 °С, вдень +28...+33°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Сонце палитиме щосили — синоптики попереджають про спеку в Одесі - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот meteoprog

Пожежна небезпека в Одеській області

Окрім вітру та холодного моря, в кількох районах Одеської області прогнозують підвищену пожежну небезпеку. Через спеку й вітер навіть найменше займання може спричинити поширення вогню. Така ситуація спостерігається в населених пунктах: Одеса, Чорноморськ, Роздільна, Ізмаїл, Вилкове, Білгород-Дністровський, Сарата, Болград, Любашівка, Затишшя, Сербка.

Нагадаємо, на узбережжі Чорного моря в Нацпарку "Тузлівські лимани" морські хвилі винесли на пісок десятки тисяч крабів-плавунців. Також ми писали, що після ракетного удару по школі у Білгороді-Дністровському уламки та згоріле шкільне майно замість належної утилізації скинули біля Аккерманської фортеці

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси спека
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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