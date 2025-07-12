Погода в Одессе 13 июля - жара до +36°C

Девушки охлаждаются под туманообразователем. Фото: Новини.LIVE

Завтра, в воскресенье, 13 июля, Одесса окажется в центре жары. Ни одной тучи, а солнце будет светить с самого утра и до заката. Температура днем достигнет +33 °C, но из-за сухого воздуха и слабого ветра будет ощущаться как +36 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Ночь начнется с комфортных +21 °C, утром температура останется на таком же уровне, а влажность — немного повысится, до 49%.

К обеду город начнет прогреваться — столбик термометра поднимется до +33 °C. Из-за сухого воздуха и слабого ветра, жара будет казаться еще более мучительной — до +36 °C. Вечером температура почти не снизится — останется на уровне +33 °C.

В течение суток никакого намека на осадки, небо будет ясным от рассвета до заката. Ветер умеренный, 3-6 м/с, преимущественно с севера. Атмосферное давление стабильное — около 757 мм рт. ст.

Солнце взойдет в 05:17, а зайдет в 20:48. Продолжительность светового дня — более 15 часов.

Погода в Одессе. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одесской области

Переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью +15...+20 °С, днем +28...+33°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteoprog

Пожарная опасность в Одесской области

Кроме ветра и холодного моря, в нескольких районах Одесской области прогнозируют повышенную пожарную опасность. Из-за жары и ветра даже малейшее возгорание может привести к распространению огня. Такая ситуация наблюдается в населенных пунктах: Одесса, Черноморск, Раздельная, Измаил, Вилково, Белгород-Днестровский, Сарата, Болград, Любашевка, Затишье, Сербка.

Напомним, на побережье Черного моря в Нацпарке "Тузловские лиманы" морские волны вынесли на песок десятки тысяч крабов-плавунцев. Также мы писали, что после ракетного удара по школе в Белгороде-Днестровском обломки и сгоревшее школьное имущество вместо надлежащей утилизации сбросили возле Аккерманской крепости.