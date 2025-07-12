Яка температура води у морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 12 липня

Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у суботу, 12 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак без жодних опадів. Температура води у морі не похолодшає та залишиться достатньо теплою, аби можна було купатися, не боячись застуди.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 12 липня не похолодшає та залишиться на тому ж рівні, що й вчора. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні +22...+23°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер очікується північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +18...+20 °C, а вдень потеплішає до +29...+31 °C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з Google

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +15...+20 °C, а вдень — від +28 °C до +33 °C. На автошляхах області видимість добра.

Крім того, по регіону сьогодні очікується підвищений рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження загорянь в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.