Яка температура води у морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 12 липня

Туристичний сезон в Одесі — яка температура води у морі
Сьогодні, у суботу, 12 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак без жодних опадів. Температура води у морі не похолодшає та залишиться достатньо теплою, аби можна було купатися, не боячись застуди.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Температура води
За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 12 липня не похолодшає та залишиться на тому ж рівні, що й вчора. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні +22...+23°С.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер очікується північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +18...+20 °C, а вдень потеплішає до +29...+31 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +15...+20 °C, а вдень — від +28 °C до +33 °C. На автошляхах області видимість добра.
Крім того, по регіону сьогодні очікується підвищений рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження загорянь в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.
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