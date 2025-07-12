Какая температура воды в море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 12 июля

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в субботу, 12 июля, в Одессе будет переменная облачность, однако без осадков. Температура воды в море не похолодает и останется достаточно теплой, чтобы можно было купаться, не боясь простуды.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 12 июля не похолодает и останется на том же уровне, что и вчера. Она в течение всего дня будет держаться на уровне +22...+23°С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, однако никаких осадков не прогнозируют. Ветер ожидается северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +18...+20 °C, а днем потеплеет до +29...+31 °C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с Google

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +15...+20 °C, а днем — от +28 °C до +33 °C. На автодорогах области видимость хорошая.

Кроме того, по региону сегодня ожидается повышенный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения возгораний в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня).

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.