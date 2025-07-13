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Главная Одесса Погода в Одессе на сегодня — вода в море почти как в тропиках

Погода в Одессе на сегодня — вода в море почти как в тропиках

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 05:22
Температура морской воды в Одессе сегодня - стоит ли купаться
Люди на пляже в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в воскресенье, 13 июля, в Одессе установится жаркая, но комфортная для отдыха погода. Море прогреется до +23 °C — идеальные условия для купания. Осадков не ожидается, а вот ветра и солнца будет достаточно.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается переменная облачность, без дождя. Ветер — северный, до 12 м/с. Воздух прогреется до +29...+31°C, а ночью температура будет на уровне +18...+20°C.

Температура морской воды составит +22...+23°C — отличный повод отправиться на пляж.

Погода в Одесі на сьогодні — вода в морі майже як у тропіках - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteo.ua

Погода в Одесской области

По всей Одесской области будет сухо и жарко: днем до +33°C, ночью — +15...+20 °C. Ветер северный, 7-12 м/с. На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесі на сьогодні — вода в морі майже як у тропіках - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteo.ua

Пожарная опасность в Одесской области

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает о чрезвычайной (V класса) пожарной опасности, которая продержится до 15 июля. Поэтому в лесу или на пикнике стоит быть крайне осторожными.

Напомним, в Харькове завтра будет печь до +35 °С, а на юго-востоке Украины ожидается аномальная жара до +38 °C. Также в Укргидрометцентре проинформировали об изменениях погоды в Киеве.

погода Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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