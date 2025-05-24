Погода в Одесі 25 травня — прогноз на неділю

Люди гуляють містом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 25 травня, в Одесі буде хмарно, але сухо. Протягом дня очікується комфортна температура та легкий вітер. Синоптики не прогнозують опадів, тож день підійде для прогулянок чи справ на вулиці. Найвища температура — +20 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Ніч у місті буде теплою: температура залишиться на рівні +14 °C, без вітру та опадів. Вранці стане трохи тепліше — близько +16 °C, а за відчуттями навіть +17 °C. На небі — суцільна хмарність, однак повітря залишатиметься свіжим і сухим.

Удень стовпчики термометрів піднімуться до +20 °C, а вітер посилиться до 4 м/с. Вологість повітря зменшиться, що зробить погоду приємною для активного відпочинку.

Увечері температура триматиметься на рівні +20 °C, буде все ще сухо, без опадів. Атмосферний тиск стабільний — близько 754 мм рт. ст., тож самопочуття більшості людей не погіршиться.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі +10…+15 °С, вдень +17…+22 °С.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра, 25 травня, у деяких регіонах буде дощовою та прохолодною. Також ми повідомляли, що цими вихідними Україна перебуватиме під впливом різних атмосферних мас, що зумовить складні погодні умови в багатьох регіонах.