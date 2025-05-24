Погода в Одессе 25 мая — прогноз на воскресенье

Люди гуляют по городу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 25 мая, в Одессе будет облачно, но сухо. В течение дня ожидается комфортная температура и легкий ветер. Синоптики не прогнозируют осадков, поэтому день подойдет для прогулок или дел на улице. Самая высокая температура — +20 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночь в городе будет теплой: температура останется на уровне +14 °C, без ветра и осадков. Утром станет немного теплее — около +16 °C, а по ощущениям даже +17 °C. На небе — сплошная облачность, однако воздух будет оставаться свежим и сухим.

Днем столбики термометров поднимутся до +20 °C, а ветер усилится до 4 м/с. Влажность воздуха уменьшится, что сделает погоду приятной для активного отдыха.

Вечером температура будет держаться на уровне +20 °C, будет все еще сухо, без осадков. Атмосферное давление стабильное — около 754 мм рт. ст., поэтому самочувствие большинства людей не ухудшится.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью +10...+15 °С, днем +17...+22 °С.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, завтра, 25 мая, в некоторых регионах будет дождливой и прохладной. Также мы сообщали, что в эти выходные Украина будет находиться под влиянием различных атмосферных масс, что обусловит сложные погодные условия во многих регионах.