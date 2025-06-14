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Головна Одеса Погода в Одесі на завтра — до чого готуватися містянам

Погода в Одесі на завтра — до чого готуватися містянам

Ua en ru
Дата публікації: 14 червня 2025 16:57
Прогноз погоди в Одесі на 15 червня — температура і вітер
Дівчина усміхається. Фото ілюстративне: freepik
Ключові моменти Погода в Одесі Погода в Одеській області

У неділю, 15 червня, в Одесі очікується приємна й переважно сонячна погода. Дощу не прогнозують, температура вдень підніметься до +24 °C, а вітер залишиться помірним. День буде теплим, тож варто планувати активності просто неба.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Вночі стовпчик термометра опуститься до +14 °C, буде волого і трохи вітряно — пориви до 6 м/с. Ранок обіцяє бути прохолодним — близько +15 °C, без опадів.

Вдень місто зігріється до +24°C, а відчуватиметься як справжні +26 °C. Погода буде хмарною з проясненнями, але дощу не очікується.

Увечері температура знизиться до +22 °C, буде досить комфортно, хмари частково закриють небо, але опади, за прогнозом, не очікуються. Вітер залишиться на рівні 7 м/с.

Сонце в Одесі зійде о 05:03, а зайде о 20:51. День триватиме 15 годин і 48 хвилин. На небі — повний місяць, тож ніч має бути особливо гарною для вечірніх прогулянок.

Сонячна неділя - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +11...16 °С, вдень +20...25 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Сонячна неділя - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко порадувала українців погодою на вихідні. Також ми писали, що у липні очікується підвищення температури повітря до +35 °С. Окрім цього, через високу температуру та нестачу опадів на більшій частині території країни зросте рівень пожежної небезпеки

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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