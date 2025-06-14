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Погода в Одессе на завтра — к чему готовиться горожанам

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Дата публикации 14 июня 2025 16:57
Прогноз погоды в Одессе на 15 июня - температура и ветер
Девушка улыбается. Фото иллюстративное: freepik
Ключові моменти Погода в Одессе Погода в Одесской области

В воскресенье, 15 июня, в Одессе ожидается приятная и преимущественно солнечная погода. Дождя не прогнозируют, температура днем поднимется до +24 °C, а ветер останется умеренным. День будет теплым, поэтому стоит планировать активности под открытым небом.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночью столбик термометра опустится до +14 °C, будет влажно и немного ветрено - порывы до 6 м/с. Утро обещает быть прохладным - около +15 °C, без осадков.

Днем город согреется до +24°C, а ощущаться будет как настоящие +26 °C. Погода будет облачной с прояснениями, но дождя не ожидается.

Вечером температура снизится до +22 °C, будет достаточно комфортно, облака частично закроют небо, но осадки, по прогнозу, не ожидаются. Ветер останется на уровне 7 м/с.

Солнце в Одессе взойдет в 05:03, а зайдет в 20:51. День продлится 15 часов и 48 минут. На небе - полная луна, так что ночь должна быть особенно хорошей для вечерних прогулок.

Сонячна неділя - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Переменная облачность.
  • Днем местами кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +11...16 °С, днем +20...25 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Сонячна неділя - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко порадовала украинцев погодой на выходные. Также мы писали, что в июле ожидается повышение температуры воздуха до +35 °С. Кроме этого, из-за высокой температуры и недостатка осадков на большей части территории страны возрастет уровень пожарной опасности.

погода Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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