Прогноз погоды в Одессе на 15 июня - температура и ветер

Девушка улыбается. Фото иллюстративное: freepik

В воскресенье, 15 июня, в Одессе ожидается приятная и преимущественно солнечная погода. Дождя не прогнозируют, температура днем поднимется до +24 °C, а ветер останется умеренным. День будет теплым, поэтому стоит планировать активности под открытым небом.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночью столбик термометра опустится до +14 °C, будет влажно и немного ветрено - порывы до 6 м/с. Утро обещает быть прохладным - около +15 °C, без осадков.

Днем город согреется до +24°C, а ощущаться будет как настоящие +26 °C. Погода будет облачной с прояснениями, но дождя не ожидается.

Вечером температура снизится до +22 °C, будет достаточно комфортно, облака частично закроют небо, но осадки, по прогнозу, не ожидаются. Ветер останется на уровне 7 м/с.

Солнце в Одессе взойдет в 05:03, а зайдет в 20:51. День продлится 15 часов и 48 минут. На небе - полная луна, так что ночь должна быть особенно хорошей для вечерних прогулок.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Переменная облачность.

Днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +11...16 °С, днем +20...25 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко порадовала украинцев погодой на выходные. Также мы писали, что в июле ожидается повышение температуры воздуха до +35 °С. Кроме этого, из-за высокой температуры и недостатка осадков на большей части территории страны возрастет уровень пожарной опасности.