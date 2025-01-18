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Погода в Одесі на завтра — синоптики дали прогноз

18 січня 2025 16:45
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Одесі на завтра, 19 січня
Люди сидять на лавочці. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Завтра, 19 січня, синоптики обіцяють в Одесі та Одеській області хмарну погоду з проясненнями й без істотних опадів. Температура повітря залишиться плюсовою, а про зиму нагадуватиме тільки сильний північно-західний вітер. Тож для прогулянок варто вдягнутися тепліше.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі на 19 січня

Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме +4 °C. Вітер північно-західний, 8 м/с.

Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме +4 °C. Вітер північно-західний, 9 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +7 °C. Вітер північно-західний, 9 м/с. 

Вечір: на вечір небо буде похмурим. Температура повітря теж буде +7°C. Вітер північний, 8 м/с. 

Схід сонця: 19 січня сонце зійде о 07:33.
Захід сонця: 19 січня сонце заходитиме о 16:42.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 8 хвилин.

Погода Одеса - фото 1
Погода в Одесі на неділю. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 19 січня

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви 15-17 м/с.
  • Температура вночі -2...+3 °C, вдень +3...+8 °C.
    На автошляхах області видимість добра.
Погода Одеса - фото 2
Погода в Одеській області на понеділок. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 січня вдень вздовж узбережжя Одещини очікується шторм та підйом рівня води. Також у Києві завтра очікується вітер, а у Харкові взагалі віхола та мороз.

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди

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