Погода в Одесі на завтра, 19 січня

Погода в Одесі на завтра — синоптики дали прогноз
Завтра, 19 січня, синоптики обіцяють в Одесі та Одеській області хмарну погоду з проясненнями й без істотних опадів. Температура повітря залишиться плюсовою, а про зиму нагадуватиме тільки сильний північно-західний вітер. Тож для прогулянок варто вдягнутися тепліше.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 19 січня
Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме +4 °C. Вітер північно-західний, 8 м/с.
Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме +4 °C. Вітер північно-західний, 9 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +7 °C. Вітер північно-західний, 9 м/с.
Вечір: на вечір небо буде похмурим. Температура повітря теж буде +7°C. Вітер північний, 8 м/с.
Схід сонця: 19 січня сонце зійде о 07:33.
Захід сонця: 19 січня сонце заходитиме о 16:42.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 8 хвилин.
Погода в Одеській області на 19 січня
- Хмарно з проясненнями.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви 15-17 м/с.
- Температура вночі -2...+3 °C, вдень +3...+8 °C.
На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, 19 січня вдень вздовж узбережжя Одещини очікується шторм та підйом рівня води. Також у Києві завтра очікується вітер, а у Харкові взагалі віхола та мороз.
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