Погода в Одессе на завтра, 19 января

Погода в Одессе на завтра — синоптики дали прогноз
Завтра, 19 января, синоптики обещают в Одессе и Одесской области облачную погоду с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха останется плюсовой, а о зиме будет напоминать только сильный северо-западный ветер. Так что для прогулок стоит одеться потеплее.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 19 января
Ночь:ночью без осадков. Температура составит +4 °C. Ветер северо-западный 8 м/с.
Утро:Утром тоже без осадков. Температура составит +4 °C. Ветер северо-западный 9 м/с.
День: днем в Одессе будет сохраняться переменная облачность. Температура составит около +7 °C. Ветер северо-западный 9 м/с.
Вечер:На вечер небо будет пасмурным. Температура воздуха тоже будет +7°C. Ветер северный 8 м/с.
Восход солнца: 19 января солнце взойдет в 07:33.
Заход солнца: 19 января солнце будет заходить в 16:42.
Продолжительность светового дня: 9 часов и 8 минут.
Погода в Одесской области на 19 января
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью от +3...-2°C, днем +3...+8°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, 19 января, днем вдоль побережья Одесской области ожидается шторм и подъем уровня воды. Также в Киеве завтра ожидается ветер, а в Харькове вообще ветер и мороз.
Читайте Новини.LIVE!