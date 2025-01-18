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Погода в Одессе на завтра — синоптики дали прогноз

18 января 2025 16:45
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Одессе на завтра, 19 января
Люди сидят на лавочке. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Завтра, 19 января, синоптики обещают в Одессе и Одесской области облачную погоду с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха останется плюсовой, а о зиме будет напоминать только сильный северо-западный ветер. Так что для прогулок стоит одеться потеплее.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночь:ночью без осадков. Температура составит +4 °C. Ветер северо-западный 8 м/с.

Утро:Утром тоже без осадков. Температура составит +4 °C. Ветер северо-западный 9 м/с.

День: днем в Одессе будет сохраняться переменная облачность. Температура составит около +7 °C. Ветер северо-западный 9 м/с.

Вечер:На вечер небо будет пасмурным. Температура воздуха тоже будет +7°C. Ветер северный 8 м/с.

Восход солнца: 19 января солнце взойдет в 07:33.
Заход солнца: 19 января солнце будет заходить в 16:42.
Продолжительность светового дня: 9 часов и 8 минут.

Погода Одесса - фото 1
Погода в Одессе на воскресенье. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 19 января

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью от +3...-2°C, днем +3...+8°C.
    На автодорогах области видимость хорошая.
Погода Одесса - фото 2
Погода в Одесской области на понедельник. Фото: скриншот

Напомним, 19 января, днем вдоль побережья Одесской области ожидается шторм и подъем уровня воды. Также в Киеве завтра ожидается ветер, а в Харькове вообще ветер и мороз.

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