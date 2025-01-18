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Біля моря небезпечно — Одесу накриє потужний шторм

18 січня 2025 14:16
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Жовтий рівень небезпеки: сильний вітер і хвилі на Одещині
Чайки над Чорним морем у шторм. Фото ілюстративне. Новини. LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Завтра, 19 січня, вдень вздовж узбережжя Одещини очікується шторм. Синоптики прогнозують сильний вітер, хвилювання моря та підйом рівня води. Мешканців просять бути обережними.

Про це у суботу, 18 січня, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Попередження про шторм в Одесі. Фото: скриншот

Штормова погода в Одесі

Синоптики попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища І рівня (жовтого) вздовж узбережжя Одеського регіону. Протягом доби 19 січня очікується північно-західний вітер силою 12–14 м/с, що може призвести до помірного хвилювання на морі.

Фахівці радять утриматися від прогулянок вздовж берегової лінії, особливо на відкритих ділянках. Водіям і пішоходам рекомендується бути пильними через можливе посилення поривів вітру.

Додамо, що І рівень небезпечності означає, що погодні умови можуть створювати локальні труднощі, але не несуть значної загрози. Водночас варто дотримуватися обережності, аби уникнути неприємних ситуацій.

Мінна небезпека

Адже шторм посилює мінну небезпеку. Є високий ризик зриву морських мін із якорів, їхнього дрейфування до узбережжя та можливих неконтрольованих підривів. Перебування в пляжній зоні є вкрай небезпечним. У разі виявлення мін або схожих предметів не можна до них торкатися. Слід негайно повідомляти про це за номером 102.

Контакти екстрених служб

  • Медична допомога: 103
  • Патрульна служба: 102
  • Комунальна допомога: 15-01

Нагадаємо, у деяких одеситів сьогодні весь день не буде світла. Також ми писали, що півдні Одеської області завершується ремонт мосту через канал Кофа.

Одеса Чорне море Одеська область вітер небезпека шторм

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