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Возле моря опасно — Одессу накроет мощный шторм

18 января 2025 14:16
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Желтый уровень опасности: сильный ветер и волны в Одесской области
Чайки над Черным морем в шторм. Фото иллюстративное. Новини. LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Завтра, 19 января, днем вдоль побережья Одесской области ожидается шторм. Синоптики прогнозируют сильный ветер, волнение моря и подъем уровня воды. Жителей просят быть осторожными.

Об этом в субботу, 18 января, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Предупреждение о шторме в Одессе. Фото: скриншот

Штормовая погода в Одессе

Синоптики предупреждают об опасных гидрометеорологических явлениях І уровня (желтого) вдоль побережья Одесского региона. В течение суток, 19 января, ожидается северо-западный ветер силой 12–14 м/с, что может привести к умеренному волнению на море.

Специалисты советуют воздержаться от прогулок вдоль береговой линии, особенно на открытых участках. Водителям и пешеходам рекомендуется быть бдительными из-за возможного усиления порывов ветра.

Добавим, что І уровень опасности означает, что погодные условия могут создавать локальные трудности, но не несут значительной угрозы. В то же время стоит соблюдать осторожность, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Минная опасность

Ведь шторм усиливает минную опасность. Есть высокий риск срыва морских мин с якорей, их дрейфования к побережью и возможных неконтролируемых подрывов. Пребывание в пляжной зоне является крайне опасным. В случае обнаружения мин или похожих предметов нельзя к ним прикасаться. Следует немедленно сообщать об этом по номеру 102.

Контакты экстренных служб

  • Медицинская помощь: 103
  • Патрульная служба: 102
  • Коммунальная помощь: 15-01

Напомним, у некоторых одесситов сегодня весь день не будет света. Также мы писали, что на юге Одесской области завершается ремонт моста через канал Кофа.

Одесса Черное море Одесская область ветер опасность шторм

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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