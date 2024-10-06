Дівчата йдуть під парасолею. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі завтра, 7 жовтня, буде похмурою та холодною. Вдень і вночі очікуються дощі та гроза. Температура повітря опуститься до +18 °C. Синоптики знову оголосили штормове попередження. Рівень небезпеки — жовтий. Хвилювання моря — сильне.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 7 жовтня

Хмарно.

Вночі значний дощ, вдень помірний.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі та вдень +15...+17 °С.

Погода в Одеській області 7 жовтня

Хмарно.

Вночі значний дощ, вдень помірний, місцями гроза.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі та вдень +13...+18 °С.

На автошляхах області місцями видимість під час дощу 1-2 км.

Загалом, за словами синоптиків, така погода на Одещині протримається до кінця тижня. Тож не варто розраховувати на повернення тепла.

Водночас правоохоронці радять водіям зважати на погодні умови під час руху та бути уважними за кермом:

користуватися ременями безпеки;

використовувати спеціальні засоби для розмов без допомоги рук, аби не відволікатися на телефонні дзвінки;

дотримуватися безпечної дистанції та не здійснювати різких маневрів;

не перевищувати швидкість;

рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;

в сильний дощ зупинятися та перечікувати негоду. Під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію.

Пішоходам, за умов недостатньої видимості, а особливо з настанням сутінок, радять обов’язково виділяти себе на дорозі за допомогою світловідбиваючих елементів, одягу світлих кольорів або ліхтариком.

Нагадаємо, у п'ятницю вранці мешканці півдня Одещини відчули землетрус.

Також в Одеській області помітили метелика-велетня.