Девушки идут под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе завтра, 7 октября, будет пасмурной и холодной. Днем и ночью ожидается дождь и гроза. Температура воздуха опустится до +18 °C. Синоптики снова объявили штормовое предупреждение. Уровень опасности — желтый. Волнение моря — сильное.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 7 октября

Облачно.

Ночью сильный дождь, днем умеренный.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем +15...+17°С.

Погода в Одесской области 7 октября

Облачно.

Ночью сильный дождь, днем умеренный, местами гроза.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем +13...+18°С.

На дорогах области местами видимость во время дождя 1-2 км.

В целом, по словам синоптиков, такая погода в Одесской области продержится до конца недели. Так что не стоит рассчитывать на возвращение тепла.

В то же время правоохранители советуют водителям учитывать погодные условия во время движения и быть внимательными за рулем:

пользоваться ремнями безопасности;

использовать специальные средства для бесед без помощи рук, чтобы не отвлекаться на телефонные звонки;

соблюдать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров;

не превышать скорость;

двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями;

в сильный дождь останавливаться и пережидать непогоду. При остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию.

Пешеходам, при недостаточной видимости, а особенно с наступлением сумерек, советуют обязательно выделять себя на дороге с помощью светоотражающих элементов, одежды светлых цветов или фонариком.

Напомним, в пятницу утром южане Одесчины почувствовали землетрясение.

Также в Одесской области заметили бабочку-великана.