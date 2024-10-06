Погода в Одессе на завтра — синоптики предупреждают о сильном дожде
Погода в Одессе завтра, 7 октября, будет пасмурной и холодной. Днем и ночью ожидается дождь и гроза. Температура воздуха опустится до +18 °C. Синоптики снова объявили штормовое предупреждение. Уровень опасности — желтый. Волнение моря — сильное.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 7 октября
- Облачно.
- Ночью сильный дождь, днем умеренный.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью и днем +15...+17°С.
Погода в Одесской области 7 октября
- Облачно.
- Ночью сильный дождь, днем умеренный, местами гроза.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью и днем +13...+18°С.
- На дорогах области местами видимость во время дождя 1-2 км.
В целом, по словам синоптиков, такая погода в Одесской области продержится до конца недели. Так что не стоит рассчитывать на возвращение тепла.
В то же время правоохранители советуют водителям учитывать погодные условия во время движения и быть внимательными за рулем:
- пользоваться ремнями безопасности;
- использовать специальные средства для бесед без помощи рук, чтобы не отвлекаться на телефонные звонки;
- соблюдать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров;
- не превышать скорость;
- двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями;
- в сильный дождь останавливаться и пережидать непогоду. При остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию.
Пешеходам, при недостаточной видимости, а особенно с наступлением сумерек, советуют обязательно выделять себя на дороге с помощью светоотражающих элементов, одежды светлых цветов или фонариком.
Напомним, в пятницу утром южане Одесчины почувствовали землетрясение.
Также в Одесской области заметили бабочку-великана.
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