Погода в Одесі 25 серпня: прогноз, температура повітря, наскільки тепле море

Погода в Одесі — наскільки впаде температура завтра
Одеса зустріне понеділок з комфортною температурою. Вночі стовпчики термометрів опустяться до + 13 °C, а вдень повітря прогріється до +23 °C. Опадів не прогнозують, тож день обіцяє бути сонячним і спокійним.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Ніч та ранок будуть прохолодними — лише +13°C, тож варто подбати про легкий верхній одяг. Проте вже вдень повітря прогріється до +23…+25°C, а ввечері температура залишиться на цьому ж рівні.
Синоптики прогнозують хмарність із проясненнями, опадів не передбачається. Вітер північно-західний, помірний — 4-6 м/с. Атмосферний тиск стабільний, коливатиметься в межах 758–760 мм рт. ст.
День буде довгим — сонце зійде о 06:08, а зайде о 19:49. Загальна тривалість світлового дня складе 13 годин 41 хвилину.
Температура морської води залишиться в межах +20…+21 °C, що робить її теплішою за ранкове та нічне повітря.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-західний, вранці та вдень південно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +8...+13 °С, вдень +21...+26 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Штормове попередження вздовж узбережжя
Вночі 25 серпня вздовж узбережжя Одеської області очікується посилення вітру до 12-14 м/с. У регіоні оголошено жовтий рівень небезпечності.
Мінна небезпека
Зазначимо, що шторм посилює мінну небезпеку. Є високий ризик зриву морських мін із якорів, їхнього дрейфування до узбережжя та можливих неконтрольованих підривів. Перебування в пляжній зоні є вкрай небезпечним. У разі виявлення мін або схожих предметів не можна до них торкатися.
Контакти екстрених служб:
- Медична допомога: 103
- Патрульна служба: 102
- Комунальна допомога: 15-01
Нагадаємо, у Карпатах у неділю, 24 серпня, туристи зафіксували на фото та відео перший сніг. Також ми писали, що в Україні завтра переважатиме суха погода, проте, у деяких областях можливі дощі.
