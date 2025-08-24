Відео
Погода в Одесі — наскільки впаде температура завтра

Погода в Одесі — наскільки впаде температура завтра

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 16:14
Погода в Одесі 25 серпня: прогноз, температура повітря, наскільки тепле море
Люди гуляють алеєю. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеса зустріне понеділок з комфортною температурою. Вночі стовпчики термометрів опустяться до + 13 °C, а вдень повітря прогріється до +23 °C. Опадів не прогнозують, тож день обіцяє бути сонячним і спокійним.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Ніч та ранок будуть прохолодними — лише +13°C, тож варто подбати про легкий верхній одяг. Проте вже вдень повітря прогріється до +23…+25°C, а ввечері температура залишиться на цьому ж рівні.

Синоптики прогнозують хмарність із проясненнями, опадів не передбачається. Вітер північно-західний, помірний — 4-6 м/с. Атмосферний тиск стабільний, коливатиметься в межах 758–760 мм рт. ст.

День буде довгим — сонце зійде о 06:08, а зайде о 19:49. Загальна тривалість світлового дня складе 13 годин 41 хвилину. 

Температура морської води залишиться в межах +20…+21 °C, що робить її теплішою за ранкове та нічне повітря. 

Погода - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний, вранці та вдень південно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +8...+13 °С, вдень +21...+26 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
     
Погода - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот meteoprog

Штормове попередження вздовж узбережжя

Вночі 25 серпня вздовж узбережжя Одеської області очікується посилення вітру до 12-14 м/с. У регіоні оголошено жовтий рівень небезпечності.

Мінна небезпека

Зазначимо, що шторм посилює мінну небезпеку. Є високий ризик зриву морських мін із якорів, їхнього дрейфування до узбережжя та можливих неконтрольованих підривів. Перебування в пляжній зоні є вкрай небезпечним. У разі виявлення мін або схожих предметів не можна до них торкатися. 

Контакти екстрених служб:

  • Медична допомога: 103
  • Патрульна служба: 102
  • Комунальна допомога: 15-01

Нагадаємо, у Карпатах у неділю, 24 серпня, туристи зафіксували на фото та відео перший сніг. Також ми писали, що в Україні завтра переважатиме суха погода, проте, у деяких областях можливі дощі

Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
