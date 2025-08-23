Погода Одеса 24 серпня: сонце і до +25 °C

Люди гуляють алеєю. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 24 серпня, день в Одесі обіцяє бути теплим і без дощів. Температура повітря сягне +25 °C, а ввечері знизиться до +22 °C. Вітер буде сильним, тому спека не відчуватиметься різко.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

У ніч проти 24 серпня в Одесі очікується близько +20 °C, відчуватиметься як +21 °C. Ранок зустріне містян свіжістю — температура становитиме +19 °C.

Удень синоптики прогнозують до +25 °C, але завдяки легкому вітру відчуватиметься трохи тепліше — як +27 °C. Вечір буде комфортним: близько +22 °C. Опадів не прогнозують, небо залишатиметься мінливо хмарним.

Сонце зійде о 06:07 і зайде о 19:51, тож світловий день триватиме майже 14 годин.

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів, лише вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +13...+18 °С, вдень +21...+26 °С.

На автошляхах області видимість добра.

