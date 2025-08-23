Відео
Синоптики оприлюднили прогноз погоди в Одесі на завтра

Синоптики оприлюднили прогноз погоди в Одесі на завтра

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 16:49
Погода Одеса 24 серпня: сонце і до +25 °C
Люди гуляють алеєю. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 24 серпня, день в Одесі обіцяє бути теплим і без дощів. Температура повітря сягне +25 °C, а ввечері знизиться до +22 °C. Вітер буде сильним, тому спека не відчуватиметься різко.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

У ніч проти 24 серпня в Одесі очікується близько +20 °C, відчуватиметься як +21 °C. Ранок зустріне містян свіжістю — температура становитиме +19 °C.

Удень синоптики прогнозують до +25 °C, але завдяки легкому вітру відчуватиметься трохи тепліше — як +27 °C. Вечір буде комфортним: близько +22 °C. Опадів не прогнозують, небо залишатиметься мінливо хмарним.

Сонце зійде о 06:07 і зайде о 19:51, тож світловий день триватиме майже 14 годин. 

Погода - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів, лише вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +13...+18 °С, вдень +21...+26 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Погода - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот meteoprog

Нагадаємо, за добу сильний вітер в Одесі повалив понад сорок дерев, комунальники прибирають місто. Також ми писали, що синоптики попередили про небезпечні погодні умови на завтра вздовж узбережжя Одеської області.

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
