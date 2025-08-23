Погода Одеса 24 серпня: сонце і до +25 °C

Синоптики оприлюднили прогноз погоди в Одесі на завтра
Завтра, 24 серпня, день в Одесі обіцяє бути теплим і без дощів. Температура повітря сягне +25 °C, а ввечері знизиться до +22 °C. Вітер буде сильним, тому спека не відчуватиметься різко.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
У ніч проти 24 серпня в Одесі очікується близько +20 °C, відчуватиметься як +21 °C. Ранок зустріне містян свіжістю — температура становитиме +19 °C.
Удень синоптики прогнозують до +25 °C, але завдяки легкому вітру відчуватиметься трохи тепліше — як +27 °C. Вечір буде комфортним: близько +22 °C. Опадів не прогнозують, небо залишатиметься мінливо хмарним.
Сонце зійде о 06:07 і зайде о 19:51, тож світловий день триватиме майже 14 годин.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів, лише вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +13...+18 °С, вдень +21...+26 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, за добу сильний вітер в Одесі повалив понад сорок дерев, комунальники прибирають місто. Також ми писали, що синоптики попередили про небезпечні погодні умови на завтра вздовж узбережжя Одеської області.
