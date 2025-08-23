Погода Одесса 24 августа: солнце и до +25 °C

Синоптики обнародовали прогноз погоды в Одессе на завтра
Завтра, 24 августа, день в Одессе обещает быть теплым и без дождей. Температура воздуха достигнет +25 °C, а вечером снизится до +22 °C. Ветер будет сильным, поэтому жара не будет ощущаться резко.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
В ночь на 24 августа в Одессе ожидается около +20 °C, будет ощущаться как +21 °C. Утро встретит горожан свежестью — температура составит +19 °C.
Днем синоптики прогнозируют до +25 °C, но благодаря легкому ветру будет ощущаться немного теплее — как +27 °C. Вечер будет комфортным: около +22 °C. Осадков не прогнозируют, небо будет оставаться переменно облачным.
Солнце взойдет в 06:07 и зайдет в 19:51, так что световой день продлится почти 14 часов.
Погода в Одесской области
- Переменная облачность.
- Без существенных осадков, лишь днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +13...+18 °С, днем +21...+26 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, за сутки сильный ветер в Одессе повалил более сорока деревьев, коммунальщики убирают город. Также мы писали, что синоптики предупредили об опасных погодных условиях на завтра вдоль побережья Одесской области.
