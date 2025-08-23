Погода Одесса 24 августа: солнце и до +25 °C

Люди гуляют по аллее. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 24 августа, день в Одессе обещает быть теплым и без дождей. Температура воздуха достигнет +25 °C, а вечером снизится до +22 °C. Ветер будет сильным, поэтому жара не будет ощущаться резко.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В ночь на 24 августа в Одессе ожидается около +20 °C, будет ощущаться как +21 °C. Утро встретит горожан свежестью — температура составит +19 °C.

Днем синоптики прогнозируют до +25 °C, но благодаря легкому ветру будет ощущаться немного теплее — как +27 °C. Вечер будет комфортным: около +22 °C. Осадков не прогнозируют, небо будет оставаться переменно облачным.

Солнце взойдет в 06:07 и зайдет в 19:51, так что световой день продлится почти 14 часов.

Погода в Одессе. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одесской области

Переменная облачность.

Без существенных осадков, лишь днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +13...+18 °С, днем +21...+26 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteoprog

