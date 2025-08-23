Видео
Главная Одесса Синоптики обнародовали прогноз погоды в Одессе на завтра

Синоптики обнародовали прогноз погоды в Одессе на завтра

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 16:49
Погода Одесса 24 августа: солнце и до +25 °C
Люди гуляют по аллее. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 24 августа, день в Одессе обещает быть теплым и без дождей. Температура воздуха достигнет +25 °C, а вечером снизится до +22 °C. Ветер будет сильным, поэтому жара не будет ощущаться резко.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

В ночь на 24 августа в Одессе ожидается около +20 °C, будет ощущаться как +21 °C. Утро встретит горожан свежестью — температура составит +19 °C.

Днем синоптики прогнозируют до +25 °C, но благодаря легкому ветру будет ощущаться немного теплее — как +27 °C. Вечер будет комфортным: около +22 °C. Осадков не прогнозируют, небо будет оставаться переменно облачным.

Солнце взойдет в 06:07 и зайдет в 19:51, так что световой день продлится почти 14 часов.

Погода - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одесской области

  • Переменная облачность.
  • Без существенных осадков, лишь днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +13...+18 °С, днем +21...+26 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Погода - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteoprog

Напомним, за сутки сильный ветер в Одессе повалил более сорока деревьев, коммунальщики убирают город. Также мы писали, что синоптики предупредили об опасных погодных условиях на завтра вдоль побережья Одесской области.

погода Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
