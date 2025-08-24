Видео
Погода в Одессе — насколько упадет температура завтра

Погода в Одессе — насколько упадет температура завтра

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 16:14
Погода в Одессе 25 августа: прогноз, температура воздуха, насколько теплое море
Люди гуляют по аллее. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесса встретит понедельник с комфортной температурой. Ночью столбики термометров опустятся до +13 °C, а днем воздух прогреется до +23 °C. Осадков не прогнозируют, поэтому день обещает быть солнечным и спокойным.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Ночь и утро будут прохладными — всего +13°C, поэтому стоит позаботиться о легкой верхней одежде. Однако уже днем воздух прогреется до +23...+25°C, а вечером температура останется на этом же уровне.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер северо-западный, умеренный — 4-6 м/с. Атмосферное давление стабильное, будет колебаться в пределах 758-760 мм рт. ст.

День будет длинным — солнце взойдет в 06:08, а зайдет в 19:49. Общая продолжительность светового дня составит 13 часов 41 минуту.

Температура морской воды останется в пределах +20...+21 °C, что делает ее теплее утреннего и ночного воздуха.

Погода - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одесской области

  • Переменная облачность.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-западный, утром и днем юго-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +8...+13 °С, днем +21...+26 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Погода - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteoprog

Штормовое предупреждение вдоль побережья

Ночью 25 августа вдоль побережья Одесской области ожидается усиление ветра до 12-14 м/с. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

Минная опасность

Отметим, что шторм усиливает минную опасность. Есть высокий риск срыва морских мин с якорей, их дрейфования к побережью и возможных неконтролируемых подрывов. Пребывание в пляжной зоне является крайне опасным. В случае обнаружения мин или похожих предметов нельзя к ним прикасаться.

Контакты экстренных служб:

  • Медицинская помощь: 103
  • Патрульная служба: 102
  • Коммунальная помощь: 15-01

Напомним, в Карпатах в воскресенье, 24 августа, туристы зафиксировали на фото и видео первый снег. Также мы писали, что в Украине завтра будет преобладать сухая погода, однако, в некоторых областях возможны дожди.

Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы прогноз погоды температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
