Погода в Одесі 21 грудня: які сюрпризи готує

Чоловік стоїть на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі неділя, 21 грудня, мине без опадів, але з туманами вночі та зранку. Водіям радять бути уважними, адже видимість на дорогах місцями погіршиться. В регіоні оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

В Одесі очікується хмарна погода без істотних опадів. У нічні та ранкові години місто накриє туман, який може ускладнити рух транспорту.

Вітер буде північно-східний, помірний — 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3…+5 °С, удень потеплішає до +5…+7 °С.

Погода в Одеській області

В Одеській області погодні умови будуть схожими. Також прогнозують хмарність без опадів і туман уночі та вранці. Вітер — північно-східний, 5–10 метрів за секунду.

Температура в області вночі становитиме від +1 до +6 °С, удень — від +4 до +9 °С. На автошляхах у темну пору доби та зранку через туман видимість знизиться до 200-500 метрів.

Нагадаємо, Діденко повідомила, що наразі в Україні панує антициклон. Також ми писали, що погода в Україні на Новий рік буде по-справжньому зимовою.