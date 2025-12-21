Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Погода в Одессе сегодня — стоит ли ожидать осадки и мороз

Погода в Одессе сегодня — стоит ли ожидать осадки и мороз

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 05:55
Погода в Одессе 21 декабря: какие сюрпризы готовит
Мужчина стоит на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе воскресенье, 21 декабря, пройдет без осадков, но с туманами ночью и утром. Водителям советуют быть внимательными, ведь видимость на дорогах местами ухудшится. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

В Одессе ожидается облачная погода без существенных осадков. В ночные и утренние часы город накроет туман, который может затруднить движение транспорта.

Ветер будет северо-восточный, умеренный — 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3...+5 °С, днем потеплеет до +5...+7 °С.

Погода в Одесской области

В Одесской области погодные условия будут похожими. Также прогнозируют облачность без осадков и туман ночью и утром. Ветер — северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура в области ночью составит от +1 до +6 °С, днем — от +4 до +9 °С. На автодорогах в темное время суток и утром из-за тумана видимость снизится до 200-500 метров.

Напомним, Диденко сообщила, что сейчас в Украине царит антициклон. Также мы писали, что погода в Украине на Новый год будет по-настоящему зимней.

погода Одесса зима синоптик прогноз погоды температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации