Погода в Одессе 21 декабря: какие сюрпризы готовит

В Одессе воскресенье, 21 декабря, пройдет без осадков, но с туманами ночью и утром. Водителям советуют быть внимательными, ведь видимость на дорогах местами ухудшится. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе ожидается облачная погода без существенных осадков. В ночные и утренние часы город накроет туман, который может затруднить движение транспорта.

Ветер будет северо-восточный, умеренный — 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3...+5 °С, днем потеплеет до +5...+7 °С.

Погода в Одесской области

В Одесской области погодные условия будут похожими. Также прогнозируют облачность без осадков и туман ночью и утром. Ветер — северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура в области ночью составит от +1 до +6 °С, днем — от +4 до +9 °С. На автодорогах в темное время суток и утром из-за тумана видимость снизится до 200-500 метров.

