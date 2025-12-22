Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Погода в Одесі сьогодні — чого очікувати містянам

Погода в Одесі сьогодні — чого очікувати містянам

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 05:42
Погода в Одесі 22 грудня — яких сюрпризів очікувати
Жінка йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 грудня, Одесу накриє хмарна погода подекуди з дощем в області й туманами. Видимість на дорогах погіршиться, тож водіям радять бути уважними.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

Уночі істотних опадів не прогнозують, однак вранці та вдень можливий невеликий дощ. У нічні та ранкові години місто накриє туман.

Вітер північний, 6-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +2…+4 °С, удень повітря прогріється до +5…+7 °С.

Погода в Одеській області

В Одеській області погодні умови будуть схожими. Синоптики прогнозують хмарність і місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Вночі та вранці також очікується туман.

Температура по області коливатиметься від – 1 °С до +4 °С уночі та від +2 °С до +7 °С удень. Вітер північний, 6-11 метрів за секунду.

На автошляхах області вночі та вранці можливе значне погіршення видимості — до 200-500 метрів. Водіям радять знижувати швидкість і дотримуватися безпечної дистанції.

Нагадаємо, Діденко назвала дату похолодання в Україні. Також ми писали, якою буде погода на зимові канікули.

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації