Погода в Одесі 22 грудня — яких сюрпризів очікувати

Жінка йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 грудня, Одесу накриє хмарна погода подекуди з дощем в області й туманами. Видимість на дорогах погіршиться, тож водіям радять бути уважними.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

Уночі істотних опадів не прогнозують, однак вранці та вдень можливий невеликий дощ. У нічні та ранкові години місто накриє туман.

Вітер північний, 6-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +2…+4 °С, удень повітря прогріється до +5…+7 °С.

Погода в Одеській області

В Одеській області погодні умови будуть схожими. Синоптики прогнозують хмарність і місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Вночі та вранці також очікується туман.

Температура по області коливатиметься від – 1 °С до +4 °С уночі та від +2 °С до +7 °С удень. Вітер північний, 6-11 метрів за секунду.

На автошляхах області вночі та вранці можливе значне погіршення видимості — до 200-500 метрів. Водіям радять знижувати швидкість і дотримуватися безпечної дистанції.

Нагадаємо, Діденко назвала дату похолодання в Україні. Також ми писали, якою буде погода на зимові канікули.