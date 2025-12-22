Погода в Одессе 22 декабря - каких сюрпризов ожидать

Погода в Одессе сегодня — чего ожидать горожанам
Сегодня, 22 декабря, Одессу накроет облачная погода местами с дождем в области и туманами. Видимость на дорогах ухудшится, поэтому водителям советуют быть внимательными.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Ночью существенных осадков не прогнозируют, однако утром и днем возможен небольшой дождь. В ночные и утренние часы город накроет туман.
Ветер северный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +2...+4 °С, днем воздух прогреется до +5...+7 °С.
Погода в Одесской области
В Одесской области погодные условия будут похожими. Синоптики прогнозируют облачность и местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью и утром также ожидается туман.
Температура по области будет колебаться от -1 °С до +4 °С ночью и от +2 °С до +7 °С днем. Ветер северный, 6-11 метров в секунду.
На автодорогах области ночью и утром возможно значительное ухудшение видимости — до 200-500 метров. Водителям советуют снижать скорость и соблюдать безопасную дистанцию.
