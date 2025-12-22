Погода в Одессе 22 декабря - каких сюрпризов ожидать

Женщина идет по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 22 декабря, Одессу накроет облачная погода местами с дождем в области и туманами. Видимость на дорогах ухудшится, поэтому водителям советуют быть внимательными.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

Ночью существенных осадков не прогнозируют, однако утром и днем возможен небольшой дождь. В ночные и утренние часы город накроет туман.

Ветер северный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +2...+4 °С, днем воздух прогреется до +5...+7 °С.

Погода в Одесской области

В Одесской области погодные условия будут похожими. Синоптики прогнозируют облачность и местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью и утром также ожидается туман.

Температура по области будет колебаться от -1 °С до +4 °С ночью и от +2 °С до +7 °С днем. Ветер северный, 6-11 метров в секунду.

На автодорогах области ночью и утром возможно значительное ухудшение видимости — до 200-500 метров. Водителям советуют снижать скорость и соблюдать безопасную дистанцию.

Напомним, Диденко назвала дату похолодания в Украине. Также мы писали, какой будет погода на зимние каникулы.