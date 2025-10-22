Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Погода в Одесі сьогодні порадує — що обіцяють синоптики

Погода в Одесі сьогодні порадує — що обіцяють синоптики

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 05:46
Оновлено: 22:44
Погода в Одесі 22 жовтня: прохолодно, без опадів і з помірним вітром
Люди гуляють по Трасі Здоров'я в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 жовтня, в Одесі очікується прохолодна погода без опадів. Вітер буде помірний, без сильних поривів, що створить комфортні умови для прогулянок. Одесити матимуть змогу насолодитися осінньою атмосферою та красою міських парків і вулиць. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+8°C, удень підніметься до +13…+15°C.

Погода в Одеській області

В Одеській області сьогодні також очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вночі температура становитиме +3…+8 °C, вдень підніметься до +12…+17 °C. На автошляхах туман, видимість 1-2 кілометри.

Якою сьоьгодні буде погода в Одесі
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Нагадаємо, ми писали, що синоптикиння Наталка Діденко розповіла про те, в яких областях сьогодні дощитиме. Також ми повідомляли про те, де сьогодні чекати потеплішання.

погода Одеса Одеська область прогнози Новини Одеси погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації