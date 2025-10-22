Погода в Одесі 22 жовтня: прохолодно, без опадів і з помірним вітром

Люди гуляють по Трасі Здоров'я в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 жовтня, в Одесі очікується прохолодна погода без опадів. Вітер буде помірний, без сильних поривів, що створить комфортні умови для прогулянок. Одесити матимуть змогу насолодитися осінньою атмосферою та красою міських парків і вулиць.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+8°C, удень підніметься до +13…+15°C.

Погода в Одеській області

В Одеській області сьогодні також очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вночі температура становитиме +3…+8 °C, вдень підніметься до +12…+17 °C. На автошляхах туман, видимість 1-2 кілометри.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

