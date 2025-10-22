Погода в Одессе 22 октября: прохладно, без осадков и с умеренным ветром

Люди гуляют по Трассе Здоровья в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 22 октября, в Одессе ожидается прохладная погода без осадков. Ветер будет умеренный, без сильных порывов, что создаст комфортные условия для прогулок. Одесситы смогут насладиться осенней атмосферой и красотой городских парков и улиц.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...+8°C, днем поднимется до +13...+15°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ночью температура составит +3...+8 °C, днем поднимется до +12...+17 °C. На автодорогах туман, видимость 1-2 километра.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

