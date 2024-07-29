Прогноз погоди в Одесі на 29 липня

Вітер розвіває волосся дівчини. Фото: freepik

Погода в Одесі сьогодні, 29 липня, буде теплою, але вітряною. У зв'язку з цим, синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки в місті. Вдень та вночі можливі дощі та гроза та пориви вітру до 12 м/с. Температура повітря вдень підійметься до +31 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 29 липня

Мінлива хмарність.

Вранці можливий дощ.

Вітер південний 8-12 м/с.

Температура вночі +20...+24 °C, вдень +30...+35 °C.

Температура морської води +23...+25 °C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 29 липня

Мінлива хмарність.

Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі +15...+20 °C, вдень +25...+30 °C, місцями до 33 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Прогноз погоди в Україні 29 липня

У понеділок, 29 липня, у південних, східних, вдень і північних областях України місцями короткочасний дощ, гроза; на решті територій без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +12...+17 °C, вдень +20...+25 °C, у південних і у східних областях вночі +16...+21 °C, вдень +26...+31°C, в Криму до +33 °C.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

Також ми писали, що у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.