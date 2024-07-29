Прогноз погоды в Одессе на 29 июля.

Ветер развевает волосы девушки. Фото: freepik

Погода в Одессе сегодня, 29 июля, будет теплой, но ветреной. В этой связи синоптики объявили желтый уровень опасности в городе. Днем и ночью возможны дожди и гроза и порывы ветра до 12 м/с. Температура воздуха днем поднимется до +31 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 29 июля

Облачно с прояснениями.

Утром возможен дождь.

Ветер южный 8-12 м/с.

Температура ночью +20...+24 °C, днем +30...+35 °C.

Температура морской воды +23...+25 °C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 29 июля

Облачно с прояснениями.

Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью +15...+20 °C, днем +25...+30 °C, местами до 33 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз погоды в Украине 29 июля

В понедельник, 29 июля, в южных, восточных, днем и северных областях Украины местами кратковременный дождь, гроза; на остальных территориях без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+17 °C, днем +20...+25 °C, в южных и восточных областях ночью +16...+21 °C, днем +26...+31°C, в Крыму до +33 °C.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

Также мы писали, что в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.