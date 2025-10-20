Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Погода в Одесі та області сьогодні — де температура буде +2 °С

Погода в Одесі та області сьогодні — де температура буде +2 °С

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 05:35
Оновлено: 15:40
Погода в Одесі 20 жовтня: прохолодно, але без дощу
Погода в Одесі 20 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні в Одесі буде прохолодно, але без опадів. Після нічних +4 °С повітря вдень прогріється лише до +12 °С. Подує північно-західний вітер із поривами до 14 м/с, тож без теплого одягу краще не виходити. В області теж сухо, але ще свіжіше — місцями лише + 2 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Дощу не буде, проте через сильний північно-західний вітер — 9-14 м/с — на дворі здаватиметься холодніше, ніж показує термометр.

У місті температура вдень становитиме +10…+12 °С, а вночі опускатиметься до +4…+6 °С.

Погода в Одеській області

В області трохи прохолодніше — вдень +8…+13 °С, вночі — +2…+7 °С. Вітер з поривами до 14 м/с. На дорогах Одещини видимість добра, ожеледиці чи туману не очікується, тож водії можуть бути спокійні. Також в регіоні низька ймовірність пожежної небезпеки.

Нагадаємо, зима прийшла в Карпати раніше, ніж прогнозували синоптики, у Буковелі випав перший сніг. Також ми писали, що українців погода в кінці місяця порадує бабиним літом.

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації