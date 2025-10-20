Погода в Одесі 20 жовтня: прохолодно, але без дощу

Погода в Одесі 20 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні в Одесі буде прохолодно, але без опадів. Після нічних +4 °С повітря вдень прогріється лише до +12 °С. Подує північно-західний вітер із поривами до 14 м/с, тож без теплого одягу краще не виходити. В області теж сухо, але ще свіжіше — місцями лише + 2 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Дощу не буде, проте через сильний північно-західний вітер — 9-14 м/с — на дворі здаватиметься холодніше, ніж показує термометр.

У місті температура вдень становитиме +10…+12 °С, а вночі опускатиметься до +4…+6 °С.

Погода в Одеській області

В області трохи прохолодніше — вдень +8…+13 °С, вночі — +2…+7 °С. Вітер з поривами до 14 м/с. На дорогах Одещини видимість добра, ожеледиці чи туману не очікується, тож водії можуть бути спокійні. Також в регіоні низька ймовірність пожежної небезпеки.

