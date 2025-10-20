Погода в Одессе 20 октября: прохладно, но без дождя

Погода в Одессе 20 октября. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в Одессе будет прохладно, но без осадков. После ночных +4 °С воздух днем прогреется лишь до +12 °С. Подует северо-западный ветер с порывами до 14 м/с, так что без теплой одежды лучше не выходить. В области тоже сухо, но еще свежее — местами лишь +2 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Дождя не будет, однако из-за сильного северо-западного ветра — 9-14 м/с — на дворе будет казаться холоднее, чем показывает термометр.

В городе температура днем составит +10...+12 °С, а ночью будет опускаться до +4...+6 °С.

Погода в Одесской области

В области немного прохладнее — днем +8...+13 °С, ночью — +2...+7 °С. Ветер с порывами до 14 м/с. На дорогах Одесской области видимость хорошая, гололеда или тумана не ожидается, поэтому водители могут быть спокойны. Также в регионе низкая вероятность пожарной опасности.

Напомним, зима пришла в Карпаты раньше, чем прогнозировали синоптики, в Буковеле выпал первый снег. Также мы писали, что украинцев погода в конце месяца порадует бабьим летом.